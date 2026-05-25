La guardia costiera di Taiwan ha avuto un confronto radio con una nave cinese vicino alle isole Pratas nel Mar Cinese Meridionale. L'episodio si è verificato nel settore settentrionale del mare, con comunicazioni intense tra le due parti. Non sono stati segnalati danni o incidenti fisici durante lo scambio.

La guardia costiera di Taiwan ha segnalato un acceso confronto verbale via radio con una nave della Cina nei pressi dell’isola di Pratas, nel settore settentrionale del Mar Cinese Meridionale. L’incidente marittimo si è sviluppato durante un tentativo della pattuglia taiwanese denominata Taichung di allontanare l’unità cinese CCG 3501 dalle acque contese. Secondo quanto comunicato dalle autorità di Taipei, l’operatore radio della nave cinese ha risposto alla richiesta di allontanamento sostenendo che la propria imbarcazione stava svolgendo una missione di pattugliamento ordinaria e ha intimato alla Taichung di non interferire con le attività in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tensione nel Mar Cinese: Taiwan e Cina, scontro radio tra guardacoste

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Un attacco cinese a Taiwan non sarebbe solo una guerra regionale, ma uno SHOCK globale!

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