Le tensioni nel Mar Cinese Meridionale sono aumentate a causa di manovre militari cinesi contro le navi filippine nella zona, sollevando preoccupazioni sul rischio di uno scontro tra gli Stati Uniti e la Cina oltre l'area di Taiwan. Le azioni militari si sono susseguite nelle ultime settimane, coinvolgendo diverse imbarcazioni e aree marittime strategiche, e hanno attirato l'attenzione internazionale sulla stabilità di questa regione.

? Cosa sapere Le manovre cinesi contro le navi filippine nel Mar Cinese Meridionale aumentano le tensioni.. Il trattato di mutua difesa del 1951 obbliga gli Stati Uniti all'intervento militare.. Le tensioni tra Pechino e Washington rischiano di esplodere nel Mar Cinese Meridionale a causa delle recenti manovre aggressive della Popolare Cinese contro le navi filippine, attivando potenzialmente i trattati di difesa con gli Stati Uniti. Mentre l’attenzione globale è spesso catalizzata dalla questione di Taiwan — dove la Popolare Cinese ha manifestato l’intenzione di completare l’annessione dell’isola entro il 2049, anno del centenario della fondazione della nazione — esiste un altro epicentro di crisi che potrebbe scatenare un conflitto aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mar Cinese Meridionale: il rischio scontro USA-Cina oltre Taiwan

Esplode lo scontro tra Cina e Giappone per Taiwan. Cosa sta succedendo

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