Nel Mar Cinese Meridionale, Stati Uniti, Australia e Filippine hanno avviato esercitazioni militari congiunte, scatenando proteste da parte della Cina. Nel frattempo, nel Medio Oriente, la tregua tra Iran e Stati Uniti rimane fragile, mentre in Ucraina il conflitto prosegue senza grandi novità. La regione del Pacifico si trova dunque al centro di una crescente attività militare e di tensioni diplomatiche tra le potenze coinvolte.

Mentre il Medio Oriente continua a bruciare, con la fragile tregua tra Iran e Stati Uniti appesa a un filo, e il conflitto in Ucraina che prosegue nel silenzio generale, torna a salire la tensione anche tra Stati Uniti e Cina. A riaccendere la miccia sono le esercitazioni marittime congiunte tra le forze armate guidate da Donald Trump, quelle dell’Australia e delle Filippine, nel Mar Cinese Meridionale. Le operazioni hanno coinvolto navi da guerra, caccia e velivoli da sorveglianza, con l’obiettivo dichiarato di migliorare il coordinamento e rafforzare le capacità di difesa nel Pacifico. Come fanno sapere fonti militari coinvolte, queste manovre non rappresentano una provocazione nei confronti di Pechino, poiché erano “già programmate da tempo”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Alta tensione nel Pacifico: Usa, Australia e Filippine iniziano esercitazioni nel Mar Cinese Meridionale e scatenano le proteste della Cina

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