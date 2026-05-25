Nel corso di tre giorni, oltre 15.000 persone hanno usufruito di screening gratuiti organizzati durante l’evento Tennis & Friends sul Lungomare Caracciolo. Sono state offerte più di 30 visite specialistiche gratuite, attirando numerosi cittadini in fila per esami e consulenze. L’iniziativa si è svolta in un’area pubblica e ha coinvolto diverse figure professionali del settore sanitario. L’afflusso di pubblico ha reso necessario l’allestimento di punti di accesso per le prestazioni mediche senza costi.

Oltre 30 specialistiche gratuite sul Lungomare Caracciolo: cittadini in fila per screening e consulenze.. Si chiude con oltre 15mila visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends – Salute e Sport, la principale manifestazione dedicata alla prevenzione realizzata in collaborazione con la FITP, che per tre giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e il Lungomare Caracciolo in un grande Villaggio della Salute e dello Sport aperto gratuitamente ai cittadini. Un traguardo che porta il totale a oltre 400mila screening effettuati in 15 anni di attività. «Superare i 400mila screening gratuiti in quindici anni significa aver trasformato un’intuizione in un modello concreto di prevenzione e salute pubblica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Tennis & Friends conquista Napoli: oltre 15mila screening gratuiti in tre giorni

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