Tennis & Friends torna a Napoli | tre giorni di sport prevenzione e check-up gratuiti

Dal 22 al 24 maggio, Napoli accoglie la seconda tappa del Tour 2026 di Tennis & Friends – Salute e Sport, una manifestazione promossa in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel. L’evento propone tre giorni dedicati allo sport, alla prevenzione e a check-up gratuiti, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di uno stile di vita sano. La manifestazione si svolge in diverse location della città, coinvolgendo atleti e professionisti del settore sanitario.

Napoli ospita dal 22 al 24 maggio la seconda tappa del Tour 2026 di Tennis & Friends – Salute e Sport, la manifestazione realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel dedicata alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. L’evento si svolgerà tra il Tennis Club Napoli e il Lungomare Caracciolo e rientra nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Sabato 23 maggio è prevista la cerimonia inaugurale del Villaggio Salute&Sport, alla presenza di istituzioni, rappresentanti del mondo sanitario e ambassador della manifestazione. Madrina dell’edizione sarà Veronica Maya. Nato nel... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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