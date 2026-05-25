Tennis & Friends ha registrato 15mila visite in tre giorni a Napoli, con un totale di 400mila screening effettuati. Durante l’evento, sono state offerte attività sportive, controlli sanitari e screening preventivi. Sono intervenute istituzioni e ospedali della regione. La manifestazione si è svolta sul territorio, coinvolgendo pubblico e professionisti del settore. Sono stati promossi controlli medici e attività sportive gratuite, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle strutture coinvolte.

"Superare i 400mila screening gratuiti in 15 anni significa aver trasformato un'intuizione in un modello concreto di prevenzione e salute pubblica", ha dichiarato il professor Giorgio Meneschincheri al termine della tappa di Napoli di Tennis & Friends - Salute e Sport. Il progetto, nato da una sua idea nel 2011, ha coinvolto oltre un milione di cittadini in tutta Italia ed è stato inserito nel calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Per tre giorni il Tennis Club Napoli e il Lungomare Caracciolo si sono trasformati in un "Villaggio della Salute e dello Sport", aperto gratuitamente ai cittadini e sono state raggiunte 15mila visite e consulenze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tennis & Friends conquista Napoli: 15mila visite in tre giorni, raggiunta quota 400mila screening

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