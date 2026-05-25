Tennis and Friends a Napoli il Pascale individua 25 casi sospetti grazie agli screening gratuiti

A Napoli, l'ospedale Pascale ha condotto screening gratuiti durante l'evento Tennis and Friends, con 480 prestazioni effettuate. Sono stati identificati 25 casi sospetti di patologie, che sono stati segnalati per approfondimenti successivi. L'iniziativa ha coinvolto partecipanti di diverse età, offrendo un servizio di prevenzione senza costi aggiuntivi. I risultati indicano un tasso di potenziali positivi pari a circa il 5,2% delle prestazioni svolte.

Quattrocentottanta prestazioni effettuate e 25 potenziali casi positivi individuati grazie agli screening gratuiti. Sono i numeri dell’iniziativa di prevenzione promossa dall’Istituto Pascale nell’ambito di “Tennis and Friends”, sul Lungomare di Napoli, durante due giornate dedicate alla salute e alla diagnosi precoce. L’iniziativa ha confermato il ruolo centrale della prevenzione nella lotta contro i tumori, consentendo di intercettare numerosi casi che potranno ora essere sottoposti ad approfondimenti clinici tempestivi. Nella prima giornata, sabato 23 maggio, sono state effettuate 256 prestazioni tra visite dermatologiche, controlli tiroidei, ecografie e consulenze psicologiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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TENNIS & FRIENDS A NAPOLI VIP E CAMPIONI SCENDONO IN CAMPO PER LA SALUTE E LA PREVENZIONE

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Tennis and Friends, screening gratuiti e prevenzione: in campo i centri accreditatiSabato 23 e domenica 24 maggio, dalle 10 alle 18, si svolge Tennis and Friends, un evento dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione.

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