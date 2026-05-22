Tennis and Friends screening gratuiti e prevenzione | in campo i centri accreditati

Sabato 23 e domenica 24 maggio, dalle 10 alle 18, si svolge Tennis and Friends, un evento dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione. Durante la manifestazione, saranno disponibili visite specialistiche e screening gratuiti presso centri accreditati. L'iniziativa si concentra sull'importanza di adottare stili di vita corretti, offrendo ai partecipanti l'opportunità di sottoporsi a controlli senza costi. L'evento si svolge in un contesto che combina attività sportive e iniziative di sensibilizzazione sulla salute.

Prevenzione, visite specialistiche e screening gratuiti al centro di Tennis and Friends, la manifestazione dedicata alla salute e ai corretti stili di vita in programma sabato 23 e domenica 24 maggio, dalle 10 alle 18. Tra i protagonisti dell’iniziativa anche i centri accreditati sanitari che saranno presenti con uno stand condiviso articolato in tre ambulatori. In campo Riabilitazione in Campania del gruppo Petrone Group, il Centro diagnostico Ninni Scognamiglio, Anniballo Diagnostica e Centro Kidney, impegnati in attività di riabilitazione, fisioterapia, cardiologia, nefrologia e diagnostica di laboratorio. Riabilitazione e fisioterapia. L’area dedicata alla riabilitazione proporrà trattamenti motori attraverso l’utilizzo di due elettromedicali non invasivi: Vibra 3. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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12-05-2026 - Tennis & Friends a Piazza del Popolo: 10 mila screening gratuiti

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