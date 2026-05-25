L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è stata descritta come estremamente grave e difficile da gestire. Il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che la diffusione del virus sta procedendo più rapidamente di quanto possano contenere le autorità sanitarie. Le autorità stanno cercando di tracciare i contatti e di attuare misure di contenimento, ma la situazione resta critica.

AGI - L' epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è "estremamente grave e difficile". Lo ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Stiamo intensificando urgentemente le operazioni, ma al momento l'epidemia (in Repubblica Democratica del Congo) sta progredendo più velocemente di quanto riusciamo a contenerla", ha ammesso. Secondo l'agenzia Onu, sono 220 le morti sospette tra RDC e Uganda da quando è stata individuata l'epidemia il 15 maggio. Tedros ha annunciato che domani si recherà nella Repubblica Democratica del Colgo, epicentro dell'epidemia di Ebola. ... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tedros: "Epidemia di Ebola estremamente grave, corre più veloce di noi"

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MENTRE NOI SIAMO DISTRATTI, L'EBOLA CI UCCIDE IN SILENZIO..

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Temi più discussi: Ebola, per l’OMS epidemia in corso da mesi ma non pandemia; Epidemia di Ebola, emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale; Oms: emergenza internazionale per raro ceppo di ebola. L'epidemia al momento non è pandemia; Ebola, epidemia crescerà: i 5 fattori che preoccupano.

#Tedros (Oms): l’epidemia di #Ebola nella Rd Congo è molto preoccupante x.com

Gli esperti dicono che gli Stati Uniti stanno semplicemente scegliendo di non fermare l'epidemia di Ebola dopo enormi tagli alla sanità pubblica. reddit

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