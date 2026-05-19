Emergenza Ebola Tedros Oms | Profondamente preoccupato per la portata e la velocità dell' epidemia I quattro fattori chiave

Da quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato di essere profondamente preoccupato per la diffusione e la rapidità dell'epidemia di Ebola. Ha indicato quattro fattori chiave che contribuiscono alla situazione attuale, senza fornire dettagli specifici. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 19 maggio 2026. L'attenzione internazionale si concentra sull'andamento dell'emergenza e sulle misure adottate per contenerla. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità sanitarie globali.

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Roma, 19 maggio 2026 - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è detto oggi "profondamente preoccupato per la portata e la velocità dell'epidemia" dell'Ebola nella Repubblica democratica del Congo e in Uganda, spiegando così la sua decisione di dichiararla "un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale" prima di aver convocato un comitato di emergenza. "Non l'ho fatto a cuor leggero - ha detto oggi nel suo intervento al secondo giorno di lavori della riunione annuale degli Stati membri dell'Oms - l'ho fatto in conformità con l'articolo 12 del Regolamento sanitario internazionale, dopo aver consultato i ministri della Sanità di entrambi i Paesi, e perché sono profondamente preoccupato per la portata e la velocità dell'epidemia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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