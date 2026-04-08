Bando per le certificazioni aziendali risorse per 3 milioni di euro

La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un bando con una dotazione di tre milioni di euro destinato a finanziare le certificazioni aziendali. La misura mira a supportare le imprese nel percorso di ottenimento delle certificazioni, con risorse che saranno distribuite a livello regionale. La pubblicazione del bando apre ufficialmente le procedure di richiesta per le aziende interessate a partecipare.

La Regione Emilia-Romagna ha attivato un bando da 3 milioni di euro finalizzato a sostenere i percorsi di certificazione delle imprese. La misura è rivolta a imprese e soggetti economici iscritti al Rea, nonché a liberi professionisti, purché attivi, regolarmente costituiti e con sede o unità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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ho un dubbio: Nel bando (come in foto) dice che per le posizioni precedentemente pubblicate da bando rimane l '8 aprile come scadenzaa. La proroga è solo per le posizioni integrate E non per tutte - facebook.com facebook