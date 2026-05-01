Cercasi nuovi talenti della musica classica | prorogate le iscrizioni per partecipare al Premio Cantelli

Le iscrizioni per il Premio Cantelli, che mette in palio riconoscimenti ai giovani talenti della musica classica, sono state prorogate. Chi desidera partecipare può ancora inviare la propria candidatura per prendere parte alla competizione internazionale. La manifestazione si rivolge a musicisti emergenti e permette loro di confrontarsi in vari strumenti e categorie. La scadenza per le iscrizioni è stata prolungata rispetto alla data iniziale.

C'è ancora tempo per partecipare alla sfida che incorona i nuovi talenti della musica classica mondiale. La Fondazione Teatro Coccia di Novara ha deciso di prorogare le iscrizioni per la 14esima edizione del Premio internazionale di direzione d'orchestra "Guido Cantelli". I giovani direttori e.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Desio, i nuovi talenti della musica classica in scena con quattro concertiDesio (Monza e Brianza), 11 aprile 2026 - Musiche di Handel, Telemann e Benedetto Marcello, accanto a pagine celebri di Schumann e Debussy e a pezzi... "Adotta un Musicista", i talenti under 16 della musica classica protagonisti alla Fabbrica delle CandeleSi è chiusa domenica scorsa, alla Fabbrica delle Candele, la 22esima edizione di “Adotta un Musicista”, il premio nazionale promosso da ForlìMusica e... Contenuti di approfondimento Alla salentina Francesca Alemanno il premio nazionale «Michele Cantone» per i nuovi talenti della fisicaAd una giovane ricercatrice salentina il premio «Michele Cantone» destinato ai nuovi talenti della Fisica. Francesca Alemanno, questo il nome della vincitrice, la consegna del premio è avvenuta lunedì ... lagazzettadelmezzogiorno.it Premio «Ditale d'Oro», Napoli incorona i nuovi talenti dell'Alta Sartoria italiana al Museo della ModaSi è conclusa con successo di partecipazione la IV edizione del Premio Ditale d'Oro, evento, promosso e ... msn.com