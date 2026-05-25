Teatro da bar torna al Malacarne
Mercoledì 29 maggio alle 21, al Malacarne Art Lab, si terrà lo spettacolo “Teatro Da Bar Ovvero L’Arte del Decoro”. Si tratta di un evento site-specific del progetto Teatro Da Bar, che affronta il tema della gentrificazione attraverso una performance teatrale. L’evento è un happening che utilizza gli spazi del laboratorio artistico per rappresentare la questione. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un ambiente non convenzionale.
Mercoledì 29 maggio alle ore 21, il progetto Teatro Da Bar torna con un nuovo evento site-specific. Negli spazi di Malacarne Art Lab, andrà in scena “Teatro Da Bar Ovvero L’Arte del Decoro”, happening teatrale che affronta il tema della gentrificazione attraverso la lente viscerale e disincantata. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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