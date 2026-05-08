Bar Tales 2 al Teatro Civico 14
Dall’8 al 10 maggio al Teatro Civico 14 va in scena Bar Tales 2 - Episodio 2 Super Finale, l’atto conclusivo della serie teatrale ideata da Ilaria Delli Paoli. In scena Michele Brasilio, la stessa Ilaria Delli Paoli, Antimo Navarra e Roberto Solofria, con la partecipazione straordinaria di.🔗 Leggi su Casertanews.it
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