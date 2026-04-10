Il matrimonio tra la cantante e il giocatore di football è stato annunciato ufficialmente, con la data stabilita per il 3 luglio del prossimo anno. La cerimonia si terrà a New York, confermando le voci sulle scelte fatte dai due negli ultimi mesi. La comunicazione è arrivata attraverso fonti vicine alla coppia, senza ulteriori dettagli sui preparativi o sugli invitati.

Sembra che il matrimonio del 2026 abbia finalmente una data e una location, perché Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno a New York il 3 luglio. Questo, almeno, è ciò che è riuscito a scoprire Page Six, che ormai da quasi un anno tiene d’occhio la coppia (come d’altronde il resto del mondo) per scoprire qualcosa sul grande giorno. Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce a New York. La popstar 36enne e il campione di football, suo coetaneo, si sono fidanzati ufficialmente il 26 agosto del 2025 annunciandolo al mondo con una serie di foto condivise su Instagram. Da allora l’esercito dei Swifties attende con ansia di scoprire qualche dettaglio su una cerimonia che si preannuncia, tra le altre cose, piena di star. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno a New York il 3 luglio. Due scelte ben ponderate

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