Il tavolo tra governo, sindacati e Electrolux si è concluso senza accordi, con l’azienda che ha ribadito l’impossibilità di continuare a produrre in Europa. La multinazionale ha confermato la decisione di mantenere ferme le proprie posizioni, senza alcun passo indietro rispetto ai licenziamenti annunciati. Il prossimo incontro è previsto per il 15 giugno, mentre le parti continuano a chiedere il ritiro del piano di ristrutturazione.

Nessun passo indietro. Il primo tavolo al ministero delle Imprese sulla crisi Electrolux si è chiuso senza alcuna apertura da parte della multinazionale svedese riguardo al ritiro dei 1.719 esuberi annunciati l’11 maggio. Il ministro Adolfo Urso ha deciso di aggiornare l’incontro al 15 giugno. Dal governo a sindacati ed enti locali coinvolti il messaggio recapitato al gruppo è stato unanime: quel piano va ritirato e sostituito con una proposta industriale alternativa. Ma i manager presenti all’incontro hanno difeso la necessità della ristrutturazione sostenendo che anche se “l’Italia rimane un Paese strategico “, produrre elettrodomestici in Europa è diventato economicamente “ insostenibile ” tra domanda stagnante, pressione sui prezzi e svantaggi strutturali di costo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tavolo sui licenziamenti Electrolux aggiornato al 15 giugno. Governo e sindacati: “Ritiri il piano”. L’azienda: “Produrre in Ue insostenibile”

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