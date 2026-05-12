Electrolux e rischio licenziamenti Urso convoca il tavolo per il 25 maggio | Piano inaccettabile e governo presente
Il governo ha annunciato l’organizzazione di un tavolo di discussione previsto per il 25 maggio, in risposta alla situazione riguardante Electrolux. L’azienda ha comunicato l’intenzione di delocalizzare la produzione e ha annunciato circa 1700 licenziamenti per esubero. Il ministro ha definito il piano aziendale inaccettabile e ha confermato la presenza delle autorità all’incontro.
Il governo si muove dinanzi alla questione di Electrolux e convoca il tavolo di discussione per il prossimo 25 maggio, al fine di scongiurare i 1700 licenziamenti per esubero previsti dall’azienda che avrebbe intenzione di delocalizzare la produzione. Ad annunciarlo oggi il ministro del Made in Italy e delle imprese, Adolfo Urso. Urso: “Crisi risolvibile”. “Speriamo che sia l’ennesima crisi che risolviamo- ha detto Urso, aggiungendo che il piano aziendale è “inaccettabile e lo affronteremo con i sindacati e le Regioni insieme all’azienda. E sono certo che riusciremo a salvaguardare – per quanto possibile, il contesto è sfidante e lo dimostra la chiusura che l’azienda ha già fatto di altri stabilimenti in Europa – i lavoratori e gli stabilimenti”, ha aggiunto il ministro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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