Il governo ha annunciato l’organizzazione di un tavolo di discussione previsto per il 25 maggio, in risposta alla situazione riguardante Electrolux. L’azienda ha comunicato l’intenzione di delocalizzare la produzione e ha annunciato circa 1700 licenziamenti per esubero. Il ministro ha definito il piano aziendale inaccettabile e ha confermato la presenza delle autorità all’incontro.

Il governo si muove dinanzi alla questione di Electrolux e convoca il tavolo di discussione per il prossimo 25 maggio, al fine di scongiurare i 1700 licenziamenti per esubero previsti dall’azienda che avrebbe intenzione di delocalizzare la produzione. Ad annunciarlo oggi il ministro del Made in Italy e delle imprese, Adolfo Urso. Urso: “Crisi risolvibile”. “Speriamo che sia l’ennesima crisi che risolviamo- ha detto Urso, aggiungendo che il piano aziendale è “inaccettabile e lo affronteremo con i sindacati e le Regioni insieme all’azienda. E sono certo che riusciremo a salvaguardare – per quanto possibile, il contesto è sfidante e lo dimostra la chiusura che l’azienda ha già fatto di altri stabilimenti in Europa – i lavoratori e gli stabilimenti”, ha aggiunto il ministro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Electrolux e rischio licenziamenti, Urso convoca il tavolo per il 25 maggio: “Piano inaccettabile e governo presente”

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