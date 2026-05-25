Il Tavolo Melegnano-Martesana in Salute ha ribadito il no alla privatizzazione della sanità. Si evidenzia una carenza di personale e un rischio di aumento del ricorso al settore privato. La discussione si concentra sul futuro della sanità territoriale nell’area Adda-Martesana. Nessuna decisione è stata presa, ma si sottolinea l’urgenza di intervenire per mantenere i servizi pubblici.

La carenza di personale, il rischio di un crescente ricorso al privato e il futuro della sanità territoriale nell’Adda-Martesana. Sono i temi al centro del convegno organizzato a Vimodrone dal Tavolo Melegnano e Martesana in Salute, nato a ottobre in area centrosinistra, che ha riunito cittadini, istituzioni e operatori per discutere della situazione sanitaria dell’area servita dall’Asst Melegnano Martesana. Il confronto si è fatto serrato sulla recente decisione di esternalizzare i servizi clinico-assistenziali degli Ospedali di Comunità di Vaprio e Rozzano, scelta che nelle ultime settimane aveva già suscitato critiche da parte di consiglieri regionali progressisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tavolo Melegnano-Martesana in Salute: "No alla privatizzazione della sanità"

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