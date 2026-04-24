Un’aggressione ogni otto giorni | la denuncia dei medici del’Asst Melegnano Martesana Al via incontri formativi per la de-escalation ecco quando

Nel corso del 2025, il personale dei pronto soccorso dell’Asst Melegnano Martesana ha subito complessivamente 43 aggressioni, tra fisiche e verbali, negli ospedali di Vizzolo Predabissi, Melzo e Cernusco. Questi episodi si sono verificati in media circa ogni otto giorni. Per affrontare la situazione, sono stati programmati incontri formativi dedicati alla tecnica della “de-escalation” che si terranno a breve.

Vizzolo Predabissi, 24 aprile 2026 – Fisiche o verbali, nel 2025 sono state 43 le aggressioni al personale dei pronto soccorso dell’Asst Melegnano Martesana, negli ospedali di Vizzolo Predabissi, Melzo e Cernusco. Il dato, reso noto dall’Azienda sanitaria, fotografa una realtà delicata, dove le esplosioni di rabbia da parte di alcuni pazienti, o dei loro famigliari, possono tradursi in scenari di tensione e paura per medici e infermieri. Per lo più si tratta di urla e minacce, ma nei casi più gravi c’è chi arriva ad alzare le mani, in un crescendo di aggressività. Queste situazioni potrebbero rivelarsi pericolose, o generare disagio anche in altri pazienti che, presenti in quel momento, dovessero assistervi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’aggressione ogni otto giorni: la denuncia dei medici del’Asst Melegnano Martesana. Al via incontri formativi per la “de-escalation”, ecco quando Notizie correlate Il patto per la logistica in Martesana. Incontri formativi e preselezioni. Opportunità nel settore in crescitaUn settore che cresce e mette radici sempre più solide, ma in difficoltà a trovare personale. Asst Martesana fanalino di coda. Tempi d’attesa e carenza di mediciNonostante sette punti in più dell’anno scorso, Roberta Labanca è ancora ultima nelle pagelle della Regione sui direttori generali della sanità...