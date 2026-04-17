Sanità allarme Cgil | La delibera sui ricoveri in Alpi apre alla privatizzazione

Una nota della Cgil solleva preoccupazioni sulla recente delibera della Asl, che consentirebbe l'ingresso di ricoveri in regime di Attività libero professionale intramuraria (Alpi). La comunicazione evidenzia come questa decisione possa favorire un’apertura alla privatizzazione dei servizi sanitari pubblici. La questione ha suscitato reazioni tra i rappresentanti sindacali e i professionisti del settore, che chiedono chiarimenti e approfondimenti sull’impatto di questa scelta.

LECCE – Una nota sindacale scuote i vertici della sanità locale. Al centro della tempesta c’è una recente delibera della Asl che darebbe il via libera ai ricoveri in regime di Alpi (Attività libero professionale intramuraria). Secondo la Funzione pubblica di Cgil Lecce, il provvedimento.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Sanità, l'allarme della Cgil: "La carenza cronica di personale mette a rischio assistenza e sicurezza"La sanità pubblica romagnola è sempre più sotto pressione e la sua tenuta non può più essere data per scontata. Sanità in Gallura: tra piani della Regione e allarme CGILLa gestione della sanità in Gallura è finita nel mirino di un confronto serrato tra la Presidenza della Regione e le rappresentanze sindacali. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sanità privata, la Fp Cgil Firenze lancia l’allarme per le condizioni di lavoro; Sanità, allarme sindacati: Ospedali e Dozza allo stremo. La replica dell’Ausl; Hellwatt Festival, la Cgil vuole chiarezza: Allerta su sanità e sicurezza; Sanità pubblica, a Catanzaro presentata proposta della Cgil. Sanità, allarme Cgil: La delibera sui ricoveri in Alpi apre alla privatizzazioneL’organizzazione sindacale contesta la vaghezza del protocollo adottato dall'azienda sanitaria. Il timore è che l'attività intramoenia possa scavalcare il sistema pubblico tradizionale, creando una co ... lecceprima.it Autonomia differenziata, la Cgil Calabria attacca Occhiuto e annuncia mobilitazioneIl sindacato esprime forte preoccupazione per il sì del presidente della Regione alle preintese e avverte: la Calabria rischia di pagare un prezzo altissimo ... cosenzachannel.it Oggi sciopero della sanità privata e sindacati in piazza, "contratto subito". Cgil, Cisl e Uil manifestano in piazza Santi Apostoli a Roma #ANSA facebook Flop della sanità digitale nel Lazio: quasi nessuno usa il fascicolo elettronico. La Regione corre ai ripari ift.tt/G5o7Eq2 x.com