Viterbo tra le città meno care d' Italia | quanto pesa l' inflazione sulle famiglie

Viterbo si conferma tra le città meno care d’Italia, grazie a una capacità di gestione dei costi che si mantiene stabile anche in presenza di aumenti dei prezzi a livello nazionale. Nonostante l’inflazione abbia inciso sui prezzi di beni e servizi, il capoluogo della Tuscia ha mostrato una certa resilienza, riuscendo a contenere gli effetti sulle famiglie e mantenendo un livello di spesa più sostenibile rispetto ad altre aree del paese.

Viterbo città del risparmio. Il capoluogo della Tuscia si conferma una realtà attenta al portafoglio, riuscendo a mantenere i conti in equilibrio nonostante le turbolenze dei prezzi che colpiscono il mercato nazionale. I dati Istat di marzo, analizzati dall'Unione nazionale consumatori, premiano.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Caserta tra le città meno care d’Italia: famiglie meno colpite dal caro vitaIn un’Italia sempre più alle prese con l’aumento del costo della vita, arrivano segnali positivi per il territorio casertano. Leggi anche: Inflazione, a Rimini stangata da 600 euro in media a famiglia: resta tra le città più care d'Italia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Viterbo tra le città meno care d'Italia: quanto pesa l'inflazione sulle famiglie; XI Torneo Città di Viterbo: un evento di grande volley giovanile; Viterbo - Oltre la Pietra, alla Sala Regia i primi risultati sul Palazzo di Federico II: studi e tecnologia per riscoprire la storia della città; Una città tra le più roventi, nel 2025 picco di 39 gradi e 50 notti tropicali. Viterbo – Oltre la Pietra, alla Sala Regia i primi risultati sul Palazzo di Federico II: studi e tecnologia per riscoprire la storia della cittàAppuntamento sabato alle 17 per scoprire i primi importanti dettagli che permetteranno di valorizzare uno dei luoghi più affascinanti ma sottovalutati della ci ... etrurianews.it Viterbo – Frontini: Al lavoro per l’apertura del Centro culturale coreano, una delegazione in cittàL'ambizioso progetto coinvolge anche l'Unitus con l'apertura di un corso di lingua e cultura coreana VITERBO - Nella giornata di ieri, 14 aprile, la sindaca Ch ... etrurianews.it Zls distretto ceramico, Enrico Panunzi: "Va ampliata per evitare squilibri tra le imprese". Interrogazione alla Regione https://www.viterbotoday.it/~go/i/12803504874290 - facebook.com facebook Frattaglie di maiale e ricetta etrusca. A Viterbo preparano una salsiccia estrema e ancestrale per approfondire leggi l'articolo qui: x.com