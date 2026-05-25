Tartufo da quasi mezzo chilo messo all' asta | ricavato in beneficenza
Un tartufo di quasi 500 grammi è stato messo all'asta con l'obiettivo di raccogliere fondi per due associazioni di beneficenza locali. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza, contribuendo a sostenere le attività di queste organizzazioni. L'asta si è svolta recentemente, coinvolgendo appassionati e collezionisti interessati a sostenere le cause benefiche attraverso l'acquisto del prezioso prodotto.
Un'asta per contribuire a una raccolta fondi da destinare a due associazioni di beneficenza presenti sul territorio. Quest'anno è la quinta edizione del “tartufo dal cuore grande”: Giorgio Rucco, micologo di Campi Salentina ed esperto conoscitore ha deciso di mettere all'asta un tartufo da quasi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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