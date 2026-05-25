Tartufo da quasi mezzo chilo messo all' asta | ricavato in beneficenza

Notizia in breve

Un tartufo di quasi 500 grammi è stato messo all'asta con l'obiettivo di raccogliere fondi per due associazioni di beneficenza locali. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza, contribuendo a sostenere le attività di queste organizzazioni. L'asta si è svolta recentemente, coinvolgendo appassionati e collezionisti interessati a sostenere le cause benefiche attraverso l'acquisto del prezioso prodotto.