Arcene all’asta terreno da quasi mezzo milione | Necessario per la nuova logistica

Il Comune di Arcene ha bandito un'asta pubblica per la vendita di un terreno destinato ad uso produttivo, con una base d'asta di circa 465 mila euro. La vendita riguarda un'area di proprietà comunale che, secondo quanto dichiarato dall’amministrazione, è necessaria per la realizzazione di una nuova struttura logistica. La procedura si è aperta nelle ultime settimane, con il termine di presentazione delle offerte fissato per le prossime settimane.

Arcene. Circa mezzo milione. Parte da questa cifra l’asta avviata dal Comune di Arcene per la vendita dell’area produttiva: la base è fissata a 465.562 euro per una superficie di 13.693 mq. Il bando riguarda terreni ancora di proprietà comunale e indispensabili all’operatore per completare il progetto del nuovo capannone. “Il bando è stato fatto perché l’operatore deve acquisire terreni che sono ancora del Comune – spiega il sindaco Roberto Ravanelli -. In origine era previsto un piano con capannoni artigianali e industriali che non è mai partito. Ora il piano è cambiato e la logistica richiede anche queste aree”. La vicenda si intreccia con quanto accaduto allo stabile di Cascina Nuova dove una parte dell’edificio era stata demolita per mettere in sicurezza l’ex statale, dopo che una porzione rischiava di crollare sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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