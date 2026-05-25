Targa di Capitanata dal 29 al 31 maggio
Dal 29 al 31 maggio si terrà la XXXVI Targa di Capitanata. La manifestazione vedrà protagonisti veicoli d’epoca che parteciperanno a gare e esposizioni. L’evento si svolgerà su percorsi stabiliti nel territorio e coinvolgerà appassionati e collezionisti. Saranno presenti auto storiche di diverse epoche e categorie, con prove di abilità e momenti di spettacolo. La manifestazione durerà tre giorni, con attività aperte al pubblico durante tutto il weekend.
L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 50 equipaggi provenienti da diverse regioni italiane, con la presenza anche di appassionati stranieri arrivati da Grecia e Inghilterra. Le vetture storiche, tutte certificate ASI, percorreranno uno degli itinerari più suggestivi della Puglia tra litoranea, borghi marinari e strade immerse nella natura del Gargano. La manifestazione prenderà il via venerdì 29 maggio dal Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa, luogo scelto per l’accoglienza degli equipaggi e la partenza ufficiale della carovana. Da qui le auto si muoveranno lungo la costa in direzione di Baia delle Zagare, attraversando alcuni dei paesaggi più caratteristici del promontorio garganico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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