targa di capitanata dal 29 al 31 maggio

Notizia in breve

Dal 29 al 31 maggio si terrà la XXXVI Targa di Capitanata. La manifestazione vedrà protagonisti veicoli d’epoca che parteciperanno a gare e esposizioni. L’evento si svolgerà su percorsi stabiliti nel territorio e coinvolgerà appassionati e collezionisti. Saranno presenti auto storiche di diverse epoche e categorie, con prove di abilità e momenti di spettacolo. La manifestazione durerà tre giorni, con attività aperte al pubblico durante tutto il weekend.