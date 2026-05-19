Dal 29 al 31 maggio la gentilezza protagonista con #Gentiliamoci
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
«Una città d’arte che investe sul bello non può non investire anche sulla gentilezza. E dal 29 al 31 maggio Padova si impregnerà di gentilezza». Con queste parole l’assessore alla Cultura Andrea Colasio presenta la seconda edizione di “#Gentiliamoci”, l’evento ideato dal centro buddhista Tara. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Napoli Tattoo Expo”, dal 29 al 31 maggio la rassegna dedicata al mondo del tatuaggio e della cultura urban
L’edilizia del futuro ritorna protagonista al Sud, al via la 29^ edizione di Saem: dal 15 al 17 maggio 2026 a SiciliaFieraC’è grande attesa per il ritorno del Saem, il Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione, che per la sua 29^ edizione si riconferma l'appuntamento più...