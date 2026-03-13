Milan possibile addio di Furlani in casa rossonera | la situazione | CM

In casa Milan si parla di un possibile addio di Furlani, con la situazione che sta facendo discutere tra i tifosi e i dirigenti. La recente vittoria nel derby contro l’Inter ha portato entusiasmo tra i giocatori e il pubblico, mentre la squadra si prepara a confrontarsi con la corsa al titolo dei nerazzurri. La situazione rimane sotto osservazione e al centro di molte discussioni interne.

La vittoria nel derby contro l’Inter ha dato grande entusiasmo in casa Milan con i rossoneri che vorranno provare il tutto per tutto per cercare di infastidire i nerazzurri nella corsa al titolo. Milan, possibile addio di Furlani (Ansa Foto) – calciomercato.it Un successo che sembra aver messo anche una forte ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League, decisiva per le questioni economiche e sportive del club, pronto a programmare un mercato importante per la prossima estate. Le scelte saranno condivise tra l’allenatore, la dirigenza e la società e proprio in questo senso potrebbero esserci delle novità in casa rossonera. Si... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, possibile addio di Furlani in casa rossonera: la situazione | CM Articoli correlati Calciomercato Milan, Gatti colpo possibile per la squadra rossonera? La situazione attualeCon l’avvicinarsi della sessione invernale, il Calciomercato Milan entra inevitabilmente nel vivo, alimentato da indiscrezioni, suggestioni e voci... Leggi anche: Calciomercato Milan, aria di rivoluzione in casa rossonera! La situazione non lascia dubbi Approfondimenti e contenuti su Milan possibile addio di Furlani in... Temi più discussi: Milan, Allegri vuole restare ma alle sue condizioni; Jimenez: Ecco il motivo dell’addio al Milan. La verità su Allegri e su un possibile ritorno; Gila, Milan interessato ma immobile: addio certo ma ci sono Premier e Atletico; L'offesa ad Allegri, l'addio al Milan e l'idea di un ritorno: parla Jimenez. Il Milan ripartirà da Allegri. Sogno Lewandowski per l'attaccoNelle ultime settimane, non sono mancate voci e indiscrezioni su un possibile addio a fine stagione di Massimiliano Allegri. Ma la realtà è un'altra: il Milan, al di là ... milannews.it Furlani via, il Milan prende formaLe ultime notizie relative al club rossonero, con il possibile addio dell'attuale Amministratore delegato del Diavolo ... milanlive.it Dalla gestione di Massimiliano #Allegri alla lotta scudetto tra #Inter e #Milan Il commento di Carlo Pellegatti durante Off Side #Sportitalia x.com PARLA FOFANA!!! Youssouf Fofana sulla corsa scudetto: "Se ci sono ancora possibilità scudetto Siamo il Milan, non devo lanciare messaggi: non deve essere Fofana a lanciare messaggi, siamo il Milan e questo basta per crederci". - facebook.com facebook