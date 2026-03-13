Milan possibile addio di Furlani in casa rossonera | la situazione | CM
In casa Milan si parla di un possibile addio di Furlani, con la situazione che sta facendo discutere tra i tifosi e i dirigenti. La recente vittoria nel derby contro l’Inter ha portato entusiasmo tra i giocatori e il pubblico, mentre la squadra si prepara a confrontarsi con la corsa al titolo dei nerazzurri. La situazione rimane sotto osservazione e al centro di molte discussioni interne.
La vittoria nel derby contro l’Inter ha dato grande entusiasmo in casa Milan con i rossoneri che vorranno provare il tutto per tutto per cercare di infastidire i nerazzurri nella corsa al titolo. Milan, possibile addio di Furlani (Ansa Foto) – calciomercato.it Un successo che sembra aver messo anche una forte ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League, decisiva per le questioni economiche e sportive del club, pronto a programmare un mercato importante per la prossima estate. Le scelte saranno condivise tra l’allenatore, la dirigenza e la società e proprio in questo senso potrebbero esserci delle novità in casa rossonera. Si... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Articoli correlati
Calciomercato Milan, Gatti colpo possibile per la squadra rossonera? La situazione attualeCon l’avvicinarsi della sessione invernale, il Calciomercato Milan entra inevitabilmente nel vivo, alimentato da indiscrezioni, suggestioni e voci...
Leggi anche: Calciomercato Milan, aria di rivoluzione in casa rossonera! La situazione non lascia dubbi
Approfondimenti e contenuti su Milan possibile addio di Furlani in...
Temi più discussi: Milan, Allegri vuole restare ma alle sue condizioni; Jimenez: Ecco il motivo dell’addio al Milan. La verità su Allegri e su un possibile ritorno; Gila, Milan interessato ma immobile: addio certo ma ci sono Premier e Atletico; L'offesa ad Allegri, l'addio al Milan e l'idea di un ritorno: parla Jimenez.
Il Milan ripartirà da Allegri. Sogno Lewandowski per l'attaccoNelle ultime settimane, non sono mancate voci e indiscrezioni su un possibile addio a fine stagione di Massimiliano Allegri. Ma la realtà è un'altra: il Milan, al di là ... milannews.it
Furlani via, il Milan prende formaLe ultime notizie relative al club rossonero, con il possibile addio dell'attuale Amministratore delegato del Diavolo ... milanlive.it
Dalla gestione di Massimiliano #Allegri alla lotta scudetto tra #Inter e #Milan Il commento di Carlo Pellegatti durante Off Side #Sportitalia x.com
PARLA FOFANA!!! Youssouf Fofana sulla corsa scudetto: "Se ci sono ancora possibilità scudetto Siamo il Milan, non devo lanciare messaggi: non deve essere Fofana a lanciare messaggi, siamo il Milan e questo basta per crederci". - facebook.com facebook