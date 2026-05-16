In vista di un'estate caratterizzata da diversi cambiamenti, si parla di una possibile uscita di Tare dalla società sportiva e di una valutazione da parte di un nuovo proprietario riguardo a Bezhani. Le decisioni sembrano prendere forma in un momento di riorganizzazione, con il club che si prepara a definire il proprio futuro. Le voci si fanno sempre più insistenti, mentre le trattative e le valutazioni continuano a essere al centro delle discussioni.

In vista della prossima stagione, in Casa Milan si prospettano molti cambiamenti, una vera e propria rivoluzione dirigenziale. Con l'uscita ormai sempre più certa di Igli Tare, dopo una sola stagione a Milano, il club di Via Aldo Rossi starebbe già valutando diversi profili per ridisegnare quella che sarà l'area sportiva. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe uscito un nuovo nome: Viktor Bezhani. Come sappiamo, la posizione di Igli Tare, attuale direttore sportivo del Milan, sarebbe ormai compromessa. La società, con Cardinale in primis, non avrebbe gradito la gestione del budget per il mercato estivo, in particolare gli investimenti fatti su Christopher Nkunku e Ardon Jashari: queste due operazioni sono costate al club la bellezza di 70 milioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, aria di rivoluzione: Tare verso l’addio, Cardinale valuta Bezhani

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