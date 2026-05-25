Tanti | Avanti Arezzo insieme a Forza Italia

Lucia Tanti, ex vice sindaca di Arezzo, ha annunciato sui social che il giorno successivo sarà dedicato a ringraziare tutti e a ripartire con energia. La comunicazione si riferisce alla conclusione della lunga maratona elettorale per il primo turno di consultazioni.

“Domani sarà la giornata per ringraziare tutti e ripartire con grande lena”. A dirlo è la ex vice sindaca di Arezzo, Lucia Tanti, che attraverso i social condivive un pensiero su questa lunga maratona elettorale per il primo turno di consultazioni. . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Lucia Tanti, civica dentro Forza Italia

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