La Gazzetta dello Sport dedica attenzione alla possibile collaborazione tra l’ex allenatore e il presidente del club, evidenziando che si può proseguire insieme, ma senza garanzie certe. La notizia si basa su indiscrezioni e sulle parole di chi segue da vicino le vicende dei due. Per ora, non ci sono conferme ufficiali o dettagli definitivi sul loro eventuale accordo.

Il futuro di Conte e De Laurentiis, ne scrive anche la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo Conte e De Laurentiis. “Avanti insieme si può. Ma non per forza. Non perché c’è scritto sul contratto. (.) Conte sa che la società ha fame e voglia di restare competitiva ad alti livelli, in Italia e in Europa. Ma come sempre c’è un “ma”. Un bisogno di confrontarsi, di sentirsi rassicurato su ciò che sarà. Un altro mercato da 150 e passa milioni appare impensabile. E ci sta anche la volontà del club di rivedere e abbassare il monte ingaggi, col costo del lavoro schizzato sui 160 milioni l’anno. Però il Napoli ha la liquidità per fare mercato, per assestare i colpi giusti per rinforzare la squadra davvero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte e De Laurentiis, la Gazzetta è cauta: avanti insieme si può, ma non per forza

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