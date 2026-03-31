È stato annunciato il nascita di Avanti Arezzo, una componente civica promossa da Lucia Tanti, che si unirà alla lista di Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra. La nuova formazione deriva dall’associazione Ora e dal gruppo consiliare ad essa collegato e si integrerà con i candidati proposti dal partito azzurro, senza costituire una lista autonoma.

Alcuni di OraGhinelli e dell'associazione sono in una lista di nomi da vagliare per scegliere chi inserire nelle candidature per il prossimo consiglio comunale Un simbolo e un nuovo nome sulla scena politica e nella coalizione di centro destra. Non è una nuova lista, ma la componente civica, figlia dell'associazione Ora e del rispettivo gruppo consiliare, che si fonderà con l'elenco dei nomi che metterà in campo Forza Italia. Si chiama Avanti Arezzo - Con Lucia Tanti. “E' arrivato per me il tempo di iniziare un percorso in prima persona. La mia candidatura a sindaco, promossa e sostenuta dal sindaco Ghinelli, dalla nostra lista civica e da Forza Italia - ha ceduto il passo appoggiando convintamente la candidatura di Marcello Comanducci. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Nasce Avanti Arezzo per Lucia Tanti e confluisce nella lista di Forza Italia

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