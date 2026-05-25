TALENT ZONE | Il cuore oltre all’ostacolo di Alessia Succo

A 16 anni, Alessia Succo sta diventando un esempio di successo nelle discipline con ostacoli per giovani atleti italiani e internazionali.

A soli 16 anni, Alessia Succo sta riscrivendo la storia degli ostacoli giovanili in Italia e nel mondo. Velocista e ostacolista dell’Atletica Settimese, Alessia ha vissuto un 2025 e un inizio 2026 da favola: dal Record del Mondo U18 nei 60hs (con un clamoroso 8.05), fino al freschissimo Record Italiano U20 eguagliato la scorsa settimana al Meeting di Savona con 13.14 nei 100hs. In questa puntata di Talent Zone, la giovanissima fuoriclasse piemontese si racconta a 360 gradi. Dalle piste di Settimo Torinese ai podi internazionali – come l’oro agli EYOF e il pazzesco bronzo europeo U20 conquistato contro atlete molto più grandi di lei –, Alessia ci porta dentro il suo mondo fatto di tecnica millimetrica, una maturità e una pazienza disarmanti per la sua età, e una fame agonistica non indifferente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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