Speed Day Confartigianato le imprese eccellenti in vetrina | Lanciamo il cuore oltre l' ostacolo

Durante l’ultimo evento del format Confartigianato Cesena Speed “Eccellenze Artigiane”, imprese locali di lunga tradizione e aziende artigiane più recenti si sono presentate al pubblico, mettendo in mostra le proprie attività. L’iniziativa, dedicata a valorizzare le storie imprenditoriali del territorio, ha previsto momenti di confronto tra gli imprenditori e la diffusione delle loro esperienze. La giornata è stata dedicata a mettere in evidenza le eccellenze del settore artigianale locale.

Grazie a incontri come questo, le eccellenze artigiane locali trovano spazio per farsi conoscere, rafforzando il legame con il territorio e valorizzando le storie imprenditoriali che ne fanno la forza Imprese di tradizione radicate nel territorio e aziende artigiane di più recente avvio sono state protagoniste dell’ultimo incontro del format Confartigianato Cesena Speed “Eccellenze Artigiane”, un’iniziativa che valorizza storie imprenditoriali locali e favorisce il confronto tra imprenditori. I titolari, presentati dal coordinatore Gabriele Savoia, hanno avuto un tempo concentrato per raccontare la propria impresa, condividendone cifra distintiva, peculiarità, ambizioni e esigenze per crescere ulteriormente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Si parla di: Imprese, eccellenze artigiane di tutti i settori in vetrina a Confartigianato Cesena.

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