la sua storia arriva ora al cinema

La storia di Gianfranco Bonaldo arriva ora al cinema. Si può decidere di vivere senza mai più dover mettere le scarpe? È questa la domanda che si pone la narrazione, condividendo momenti della sua vita. Bonaldo ha scelto di abbandonare le scarpe e di vivere senza di esse. La sua esperienza viene portata sul grande schermo, portando davanti agli spettatori un racconto che si concentra su questa decisione. La pellicola ripercorre gli episodi più significativi di questa scelta e il suo percorso personale.

S i può decidere di vivere senza mai più dover mettere le scarpe? Lo ha fatto Gianfranco Bonaldo, passato alla storia locale e alla leggenda come “Gianfry”, che alla fine degli anni Novanta ha scelto di togliersi le scarpe e con essere anche ogni sovrastruttura sociale e abbracciare la natura tra le rocce della Val Grande. La sua inredibile storia è diventata un docu-film realizzato da Carlo Prevosti e Alberto Maroni Biroldi e si chiama “La Valle scalza”. Presentato in anteprima con successo di critica e di pubblico al 74. Trento Film Festival, ora arriva nelle sale italiane. Leggi anche › Barefoot hiking e hot mind: a piedi nudi in montagna per ritrovare il benessere Gianfry e la vita ne “La Valle scalza”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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