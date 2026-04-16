Oggi si è scoperto che i presentatori sono stati coinvolti in cambiamenti di scaletta e posizioni in trasmissione, attirando l’attenzione del pubblico. Durante programmi trasmessi su Rai1, alcuni nomi noti sono tornati al centro dell’attenzione, suscitando sorpresa tra i fan. La modifica delle programmazioni estive ha portato a discussioni tra gli spettatori, che hanno commentato le novità sui social e sui forum online.

In tv l’estate non è mai solo “repliche e ventilatore”: a Rai1 si riscrivono poltrone e scalette, e due nomi tornano a far parlare parecchio. Da una parte Flavio Montrucchio, che si prende una vetrina bella luminosa; dall’altra Elisa Isoardi, che vede raffreddarsi (almeno per ora) i sogni di un appuntamento quotidiano. Dietro le quinte, a Viale Mazzini, il daytime estivo Rai1 è praticamente definito. E quando la griglia sembra ormai “chiusa”, ecco il colpo di scena: una scelta che ribalta le previsioni e cambia gli equilibri del pomeriggio, proprio dove il pubblico è più fedele e anche più pignolo. Tutti i dettagli nella pagina successiva. L'articolo “Ma com’è possibile.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ma com’è possibile…”. Montrucchio e Isoardi, si è saputo tutto oggi: fan spiazzati

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