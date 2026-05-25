Taglio del nastro per il rinnovato bocciodromo di Chianni

È stato inaugurato il bocciodromo di Chianni, dopo oltre dieci anni di inattività. La struttura è stata rinnovata dall’Associazione Sagra del Cinghiale, che ha curato i lavori di ristrutturazione. Il Comune ha supervisionato l’intervento e ha partecipato alla riqualificazione. La riapertura è avvenuta con un taglio del nastro ufficiale. La struttura ora è di nuovo disponibile per le attività sportive e ricreative.

. Rinasce infatti dopo oltre dieci anni di mancata attività grazie all’impegno dell’Associazione Sagra del Cinghiale, che si è presa cura della struttura portandone avanti la ristrutturazione, del Comune di Chianni che l’ha supervisionata e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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