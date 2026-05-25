A Giugliano, la squadra di taekwondo Wu-Tao di Foggia ha conquistato sei medaglie durante la competizione. Tra le atlete che hanno ottenuto vittorie con il knockout ci sono alcune che hanno superato un totale di 76 squadre partecipanti. La squadra ha ottenuto risultati significativi in diverse categorie, dimostrando una forte presenza e capacità tecnica durante l'evento. Le atlete hanno affrontato numerosi match, arrivando a vincere con diverse tecniche di combattimento.

? Domande chiave Chi sono le atlete che hanno vinto con il KO?. Come hanno fatto a superare 76 squadre diverse?. Quale tecnica ha permesso i colpi decisivi sul tatami?. Cosa deve affrontare Sofia Cannone dopo questo successo?.? In Breve Tre ori per Chiancarella, Schiavone e Cannone tra 76 squadre partecipanti.. Argenti per Polignano e Forcelli mentre Leone conquista il bronzo.. Schiavone e Chiancarella vincono i match con colpi decisivi in KO.. Sofia Cannone punta al podio mondiale dopo il successo a Tirana.. Sei atleti della Wu-Tao di Foggia hanno conquistato sei medaglie ai campionati interregionali di taekwondo disputati lo scorso 17 maggio a Giugliano, segnando un record per la società tra le 76 squadre partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taekwondo: la Wu-Tao di Foggia trionfa con 6 medaglie a Giugliano

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