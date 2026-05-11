Torneo ' Kim e Liù' | la Wu Tao fa incetta di medaglie

Nei giorni 25 e 26 aprile, a Bari, si sono svolti i campionati di taekwondo Kim & Liu, un evento di livello nazionale che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti dal sud Italia. La competizione ha attirato molte squadre e ha offerto un palcoscenico importante per le discipline del taekwondo, con numerose gare che si sono svolte in un clima di grande entusiasmo. La rappresentativa locale ha ottenuto numerosi risultati positivi durante l'intero evento.

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