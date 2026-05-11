Torneo ' Kim e Liù' | la Wu Tao fa incetta di medaglie
Nei giorni 25 e 26 aprile, a Bari, si sono svolti i campionati di taekwondo Kim & Liu, un evento di livello nazionale che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti dal sud Italia. La competizione ha attirato molte squadre e ha offerto un palcoscenico importante per le discipline del taekwondo, con numerose gare che si sono svolte in un clima di grande entusiasmo. La rappresentativa locale ha ottenuto numerosi risultati positivi durante l'intero evento.
Nei giorni 2526 aprile a Bari si sono svolti i campionati di taekwondo Kim& Liu, un evento di alto prestigio dove tutto il sud ha sfoggiato i migliori atleti. La Wu Tao non poteva mancare con i suoi 18 atleti e nuovi talenti.Ancora una volta si è imposta davanti a ben 78 società e ben 700 atleti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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