Symphony venerdì 29 maggio presentazione dello spettacolo teatrale su John Lennon e Paul McCartney
Symphony Record Shop ospita venerdì 29 maggio alle 18.30 la presentazione ufficiale di "Now And Then – Il DocuConcert Lennon-McCartney", l'innovativo spettacolo teatrale dedicato al leggendario sodalizio artistico tra John Lennon e Paul McCartney.Durante l'incontro saranno presenti alcuni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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"In viaggio", venerdì 15 maggio presentazione dell'album di Diego Ruschena da Symphony Record ShopVenerdì 15 maggio alle 18, presso Symphony Record Shop, si svolgerà la presentazione del nuovo album di Diego Ruschena, intitolato “In viaggio”.
Paul McCartney annuncia un nuovo album: si intitolerà “The Boys of Dungeon Lane” e uscirà il 29 maggioPaul McCartney ha annunciato ufficialmente l’uscita del suo nuovo album intitolato “The Boys of Dungeon Lane”, previsto per il 29 maggio.