Symphony venerdì 29 maggio presentazione dello spettacolo teatrale su John Lennon e Paul McCartney

Da livornotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Symphony Record Shop ospita venerdì 29 maggio alle 18.30 la presentazione ufficiale di "Now And Then – Il DocuConcert Lennon-McCartney", l'innovativo spettacolo teatrale dedicato al leggendario sodalizio artistico tra John Lennon e Paul McCartney.Durante l'incontro saranno presenti alcuni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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