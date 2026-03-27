Paul McCartney ha annunciato ufficialmente l’uscita del suo nuovo album intitolato “The Boys of Dungeon Lane”, previsto per il 29 maggio. La notizia circolava da qualche tempo, dopo che il fratello aveva lasciato intendere l’uscita. Si tratta del primo lavoro di inediti pubblicato dal musicista dal 2020.

Il fratello Mike lo aveva in qualche modo “spoilerato”, e ora Paul McCartney lo ha confermato ufficialmente: il suo nuovo album, il primo di inediti dal 2020, uscirà il prossimo 29 maggio. Il disco si intitolerà The Boys of Dungeon Lane ed è anticipato dal singolo Days We Left Behind, già disponibile in formato digitale. I fan possono già preordinare il progetto musicale dell’ex Beatle, che ha reso nota la tracklist completa: As You Lie There. Lost Horizon. Days We Left Behind. Ripples In A Pond. Mountain Top. Down South. We Two. Come Inside. Never Know. Home to Us. Life Can Be Hard. First Star of the Night. Salesman Saint. Momma Gets By. La nascita di “The Boys of Dungeon Lane”, il nuovo album di Paul McCartney. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paul McCartney annuncia un nuovo album: si intitolerà “The Boys of Dungeon Lane” e uscirà il 29 maggio

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