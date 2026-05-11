In viaggio venerdì 15 maggio presentazione dell' album di Diego Ruschena da Symphony Record Shop
Venerdì 15 maggio alle 18, presso Symphony Record Shop, si svolgerà la presentazione del nuovo album di Diego Ruschena, intitolato “In viaggio”. Ruschena è un musicista di origini uruguaiane che lavora come produttore e interprete. L'evento prevede la possibilità di ascoltare alcune tracce dell'album e di conoscere più da vicino il progetto musicale.
Venerdì 15 maggio, alle 18 da Symphony Record Shop, si terrà la presentazione di “In viaggio”, il nuovo album di Diego Ruschena, musicista di origini uruguaiane, attivo in qualità di produttore e interprete. Sarà un incontro speciale dedicato alla musica, alle storie e al percorso artistico.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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