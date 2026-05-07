La corsa alla qualificazione in Champions League coinvolge sia la Juventus che la Roma, con il destino che si incrocia nel derby. La partita rappresenta un momento chiave, poiché può influenzare in modo determinante le possibilità di entrambe le squadre di accedere alla fase a gironi. La sfida tra le due compagini si gioca in un periodo cruciale, dove ogni risultato può cambiare le sorti della stagione.

di Fabio Zaccaria Juventus, la lotta con la Roma per un posto in Champions League ha un punto in comune: il derby come sliding doors della stagione può fare la differenza in entrambi i casi. L’approfondimento completo. Il pareggio interno della Juventus contro il Verona già retrocesso in Serie B e la seguente vittoria della Roma contro la Fiorentina ha riacceso la corsa alla prossima Champions League: la lotta a 3 coinvolge Juventus, Roma e Como con le prime due favorite vista la classifica attuale. L’obiettivo di questo approfondimento è paragonare il calendario dei bianconeri con quello dei giallorossi ed in particolare evidenziare come la qualificazione alla massima competizione europea passi per entrambe da un derby, come crocevia di una stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, la qualificazione alla Champions League passa anche dal derby: il destino che accomuna i bianconeri alla Roma. L’analisi

Juventus FC - Galatasaray SK UEFA Champions League - Videogioco di Simulazione eFootball

Notizie correlate

Leggi anche: Analisi delle prossime sfide di Roma, Juventus e Como nella corsa alla Champions League

Leggi anche: Milan e Juventus a un passo dalla qualificazione alla Champions League.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: 5 club per 3 posti, ma quanto vale qualificarsi alla Champions? Cifre e dettagli; Ricavi Champions, la finale vale 18,5 milioni; Quanti punti deve fare la Juventus per andare in Champions League: cosa manca, la situazione con Milan, Como e Roma; Serie A Women | Massimiliano Canzi presenta Napoli-Juventus.

Juve, Milan, Como e Roma a pari punti a fine Serie A, chi va in Champions: il possibile scenarioLa corsa alla Champions League può finire con uno scenario clamoroso: Juventus, Milan, Como e Roma tutte a pari punti a quota 71 ... fanpage.it

Dalla Juve alla Roma, 20 milioni e trattativa chiusaPronte a battagliare fino all’ultima giornata per la qualificazione in Champions League , Juventus e Roma stanno vivendo momenti diametralmente opposti in campionato. I due pareggi contro Milan e ... asromalive.it

Per raggiungere la seconda finale di Champions League di fila, il PSG ha dovuto trovare dentro di sé risorse che forse nemmeno essa stessa pensava di avere. «Una volta è difficile, due volte di fila è durissima», ha detto il capitano del PSG, Marquinhos, e qu - facebook.com facebook

Champions League, Arsenal e PSG in finale: per i due club quasi 150 milioni a testa di premi UEFA x.com