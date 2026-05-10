Champions League per la qualificazione in ballo 90 milioni tra Milan Juve e Roma

La corsa alla qualificazione in Champions League coinvolge ancora tre squadre di Serie A, che si contendono un posto che garantisce circa 90 milioni di euro in premi e ricavi. La gara si fa più serrata con le ultime giornate, mentre il percorso delle squadre si intreccia con risultati e scontri diretti. La qualificazione rimane un obiettivo prioritario per le società, che si giocano il futuro economico e sportivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui