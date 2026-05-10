Champions League per la qualificazione in ballo 90 milioni tra Milan Juve e Roma
La corsa alla qualificazione in Champions League coinvolge ancora tre squadre di Serie A, che si contendono un posto che garantisce circa 90 milioni di euro in premi e ricavi. La gara si fa più serrata con le ultime giornate, mentre il percorso delle squadre si intreccia con risultati e scontri diretti. La qualificazione rimane un obiettivo prioritario per le società, che si giocano il futuro economico e sportivo.
La corsa alla qualificazione in Champions League continua ad essere fondamentale per le società di serie A. Il piazzamento tra le prime posizioni pesa in modo decisivo sui conti dei club. Per questo Milan, Juventus e Roma si giocano un obiettivo peculiare per stabilire determinate strategie economiche, mercato e programmare la prossima stagione. Il riferimento più diretto è arrivato dalle parole di Stefan Cocirio, Chief Financial Officer del Milan, intervenuto durante il “Merger & Acquisition Summit 2026” organizzato da Il Sole 24 Ore. Parlando dell’impatto economico della Champions League, il dirigente rossonero ha spiegato: “Sicuramente la Champions League porta, ad una squadra come il Milan, dai 60 ai 90 milioni di fatturato ”.🔗 Leggi su Quifinanza.it
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