Il Festival del Parco di Monza si terrà per la nona volta, con una durata di sei giorni. La manifestazione coinvolge il Parco, la Villa e i Giardini Reali, e si concentra su temi legati alla cultura e all’ambiente. Sono state annunciate le prime anticipazioni sulla programmazione, che include eventi e iniziative rispettose dell’ecosostenibilità. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle caratteristiche ambientali e storiche del sito.

Svelate le anticipazioni del Festival del Parco di Monza. Sarà la nona edizione della manifestazione culturale ecosostenibile, che vede protagonista il Parco insieme alla Villa e ai Giardini Reali. Sei giornate di incontri (il 18, 19, 20 e 25, 26, 27 settembre) con autori e personaggi noti del mondo letterario, spettacoli, laboratori, visite culturali, itinerari alla scoperta del Parco. In programma al Festival l’incontro con il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli e i concerti del Royal Summer Stage 2026. Torna anche il Festival nel Festival: il “Junior Fest”, domenica 20 settembre, sarà un’intera giornata dedicata a bambini. Un momento necessario per promuovere la cultura della sostenibilità tra le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Svelato il Festival del Parco. Sei giorni di cultura e ambiente

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