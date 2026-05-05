Ambiente etica e futuro tre giorni per abitare il mondo al Green Festival di Sassuolo

Il Green Festival di Sassuolo si svolgerà nuovamente nel 2026, presso il Parco Ducale, offrendo tre giorni dedicati a temi come l’ambiente, la sostenibilità e il rapporto tra le persone e la natura. L’evento, promosso da Temple Theater, si tiene ogni anno per promuovere la consapevolezza su queste tematiche e coinvolgere la comunità locale. Durante le giornate, sono previsti incontri, esposizioni e attività legate a questi argomenti.

Torna anche nel 2026, negli spazi del Parco Ducale di Sassuolo, il Green Festival di Temple Theater: tre giornate dedicate all’ambiente, alla sostenibilità e al rapporto tra esseri umani e natura. Un appuntamento che negli anni si è consolidato come momento di incontro per la città, capace di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Da venerdì 8 a domenica 10 maggio il parco Ducale di Sassuolo ospiterà il Green Festival, con incontri, spettacoli e attività - facebook.com facebook