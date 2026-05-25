A due mesi dal concerto di beneficenza per la strage di Crans Montana, i fondi promessi non sono stati ancora consegnati alle associazioni coinvolte. Le somme previste non sono mai state riscosse dai destinatari, e non si hanno notizie di eventuali rimborsi o trasferimenti di denaro. La questione riguarda l'intera operazione di raccolta fondi, che sembra essere fallita nel trasferimento delle risorse promesse. Nessun dettaglio sulle cause di questa mancanza è stato reso pubblico.

A due mesi di distanza, i soldi non sarebbero mai arrivati. O almeno, non a chi avrebbero dovuto. È questo il cuore di una vicenda che rischia di trasformarsi in un caso giudiziario oltre che morale: i proventi del concerto di beneficenza organizzato il 22 aprile scorso alla Salle Métropole di Losanna, in memoria delle vittime della tragedia di Crans-Montana, sembrano essere svaniti nel nulla, lasciando dietro di sé un groviglio di versioni discordanti, numeri che non quadrano e silenzi difficili da giustificare. L'evento, intitolato “Aux cœurs de Crans”, era stato concepito come un grande gesto collettivo di vicinanza verso le famiglie colpite dalla tragedia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Svaniti nel nulla i soldi del concerto di beneficenza per la strage di Crans Montana

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