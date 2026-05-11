Francesca Aldè è stata nel rogo di Crans-Montana ma non ricorda più nulla | Voglio vedere i video della strage

Francesca Aldè, una studentessa di 17 anni di Milano, è stata coinvolta nel rogo di Crans-Montana, che ha causato diversi feriti. È la quattordicesima vittima italiana rimasta ferita nell’incidente. Attualmente, la ragazza non ricorda nulla di quanto accaduto, e ha richiesto di vedere i video relativi all’evento. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle condizioni dei feriti italiani coinvolti.

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