Francesca Aldè è stata nel rogo di Crans-Montana ma non ricorda più nulla | Voglio vedere i video della strage

Da open.online 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Aldè, una studentessa di 17 anni di Milano, è stata coinvolta nel rogo di Crans-Montana, che ha causato diversi feriti. È la quattordicesima vittima italiana rimasta ferita nell’incidente. Attualmente, la ragazza non ricorda nulla di quanto accaduto, e ha richiesto di vedere i video relativi all’evento. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle condizioni dei feriti italiani coinvolti.

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Francesca Aldè, 17 anni, studentessa milanese, è la quattordicesima ferita italiana del rogo di Crans-Montana. È stata curata dai medici del San Raffaele ma per mesi il suo nome è rimasto fuori dagli elenchi che contavano le vittime. Oggi a Repubblica racconta di aver bisogno di ritrovare la memoria. E per questo vorrebbe vedere il video della strage. «Tornare a scuola dopo un lungo stop non è stato semplice. Ho dovuto recuperare tutto quello che ho perso per mesi, un compito dopo l’altro, un’interrogazione dopo l’altra. Ho rimediato una sfilza di insufficienze, mi rendo conto che fatico a riprendere il ritmo su tutto». La smemorata di Crans-Montana.🔗 Leggi su Open.online

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