Francesca Aldè è stata nel rogo di Crans-Montana ma non ricorda più nulla | Voglio vedere i video della strage
Francesca Aldè, una studentessa di 17 anni di Milano, è stata coinvolta nel rogo di Crans-Montana, che ha causato diversi feriti. È la quattordicesima vittima italiana rimasta ferita nell’incidente. Attualmente, la ragazza non ricorda nulla di quanto accaduto, e ha richiesto di vedere i video relativi all’evento. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle condizioni dei feriti italiani coinvolti.
Francesca Aldè, 17 anni, studentessa milanese, è la quattordicesima ferita italiana del rogo di Crans-Montana. È stata curata dai medici del San Raffaele ma per mesi il suo nome è rimasto fuori dagli elenchi che contavano le vittime. Oggi a Repubblica racconta di aver bisogno di ritrovare la memoria. E per questo vorrebbe vedere il video della strage. «Tornare a scuola dopo un lungo stop non è stato semplice. Ho dovuto recuperare tutto quello che ho perso per mesi, un compito dopo l’altro, un’interrogazione dopo l’altra. Ho rimediato una sfilza di insufficienze, mi rendo conto che fatico a riprendere il ritmo su tutto». La smemorata di Crans-Montana.🔗 Leggi su Open.online
Notizie correlate
Leggi anche: Strage Crans-Montana, in aula il video segreto della strage: le famiglie vedranno come sono morte le vittime
Crans-Montana, spunta nuovo video. Torna in Italia 15enne biellese ferita nel rogo(Adnkronos) – Un nuovo video, registrato nei giorni precedenti alla strage di Capodanno a Crans Montana, e che immortala una serata con minorenni che...