I soldi spariti dal concerto benefico per le vittime di Crans-Montana

A più di un mese dal concerto benefico a Losanna destinato alle famiglie colpite dalla tragedia di Crans-Montana, i fondi raccolti non sono stati ancora consegnati. Non sono state fornite informazioni su eventuali somme ancora disponibili o su come siano state gestite. La mancanza di aggiornamenti ufficiali rende incerto lo stato dei soldi raccolti durante l’evento.

A più di un mese dal concerto benefico organizzato a Losanna non è arrivato un soldo di quelli raccolti per aiutare le famiglie della tragedia di Crans-Montana. A dirlo è un’inchiesta del quotidiano svizzero Tages Anzeiger che parla di fondi mai arrivati ai destinatari, comunicazioni poco chiare e organizzatori della serata difficili da rintracciare. Il concerto “Aux curs de Crans” è andato in scena il 22 aprile alla Salle Métropole. Duemila persone in sala. Presenti anche Christelle Luisier Brodard, presidente del Canton Vaud, e Laetitia Brodard-Sitre, madre di Arthur, il giovane svizzero morto nella tragedia. Il concerto per le vittime di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Open.online

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