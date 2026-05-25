Surf Italo Ferreira e Carissa Moore vittoriosi nel New Zealand Pro Fioravanti in top-10

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Italo Ferreira e Carissa Moore hanno vinto il quarto evento del Championship Tour a Raglan, Nuova Zelanda. La competizione internazionale di surf si è conclusa con la loro affermazione, mentre un atleta italiano si è piazzato tra i primi dieci.

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Archiviato il quarto appuntamento del massimo circuito internazionale di surf. Il Championship Tour, andato in scena a Raglan, in Nuova Zelanda, ha incoronato due protagonisti d’eccezione: Italo Ferreira e Carissa Moore. Due successi di grande prestigio, considerando il palmarès e il peso specifico dei due campioni. Il brasiliano Ferreira, campione olimpico a Tokyo 2020 e iridato nel 2019, ha fatto valere tutta la propria classe nella finale contro l’australiano Morgan Ciblic. L’atto conclusivo, però, è stato preceduto da un episodio spiacevole: il confronto è stato temporaneamente sospeso dopo che un fotografo in acqua sarebbe stato attaccato da uno squalo o, secondo altre ricostruzioni, da un leone marino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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