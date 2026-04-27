Surf George Pittar e Lakey Peterson vincono a Margaret River 9° Leonardo Fioravanti

A Margaret River, in Australia, si è concluso il secondo evento del Championship Tour di surf. I vincitori della tappa sono stati George Pittar e Lakey Peterson, mentre Leonardo Fioravanti ha concluso al nono posto. La competizione ha visto sfidarsi alcuni dei migliori surfisti del mondo lungo le onde della costa australiana. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso e ha rappresentato un momento importante nel calendario del circuito internazionale.

Archiviato il secondo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf, il Championship Tour ha incoronato a Margaret River, in Australia, i protagonisti di questa tappa: George Pittar e Lakey Peterson. L’australiano ha costruito il proprio successo eliminando, uno dopo l’altro, gli avversari brasiliani incontrati lungo il percorso. Nei quarti di finale, Yago Dora ha ceduto sul filo dei centesimi (13.07 a 13.00). In semifinale è stato Italo Ferreira a inchinarsi (13.16 a 12.16), prima dell’epilogo contro Gabriel Medina, anch’egli costretto ad arrendersi. In finale Pittar ha sfiorato la perfezione: decisiva una quarta onda vicina al Perfect Ten, che gli ha consentito di accumulare un margine incolmabile.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Surf, George Pittar e Lakey Peterson vincono a Margaret River. 9° Leonardo Fioravanti Notizie correlate Surf, Miguel Pupo e Gabriela Bryan vincono a Bells Beach. 5° Leonardo FioravantiAndato in archivio il primo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. Surf, si parte a Bells Beach: Leonardo Fioravanti vuole essere tra i protagonistiIl sipario sul Championship Tour 2026 si alza su uno dei palcoscenici più iconici della storia del surf mondiale. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Surf, George Pittar e Lakey Peterson vincono a Margaret River. 9° Leonardo Fioravanti. Surf, George Pittar e Lakey Peterson vincono a Margaret River. 9° Leonardo FioravantiArchiviato il secondo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf, il Championship Tour ha incoronato a Margaret River, in Australia, i ... oasport.it George Pittar wins Margaret River Pro to claim first World Surf League titleAustralian surfer George Pittar defeats a quartet of Brazilian world champions to claim a maiden championship tour win at the Margaret River Pro. abc.net.au