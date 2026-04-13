A Bell Beach, in Australia, si è concluso il primo evento del massimo circuito internazionale di surf. Durante la competizione, Miguel Pupo e Gabriela Bryan si sono aggiudicati le vittorie nelle rispettive categorie, mentre Leonardo Fioravanti si è posizionato al quinto posto. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi surfisti provenienti da diverse nazioni, con le finali che hanno determinato i nuovi leader del tour.

Andato in archivio il primo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. A Bell Beach, in Australia, sono stati eletti re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori di questa tappa d’esordio sono stati Miguel Pupo e Gabriela Bryan. Un primo round in cui il Brasile ha fatto la voce grossa al maschile, monopolizzando l’atto finale. Pupo ha affrontato il connazionale Yago Dora e la sfida è stata serrata. Alla fine della fiera, il surfista originario di São Paulo ha trovato nella prima e quinta onda il modo per massimizzare la propria prestazione, totalizzando 15.60, rispetto al 15.90 di Dora. Tra gli uomini buono il rendimento di Leonardo Fioravanti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Surf, Miguel Pupo e Gabriela Bryan vincono a Bells Beach. 5° Leonardo Fioravanti

Surf, si parte a Bells Beach: Leonardo Fioravanti vuole essere tra i protagonistiIl sipario sul Championship Tour 2026 si alza su uno dei palcoscenici più iconici della storia del surf mondiale.

Corsa di Miguel, 15mila partecipanti per la 27ª edizione: vincono Cerretana e MitidieriRoma ha celebrato lo sport e la memoria con la 27ª edizione della Corsa di Miguel, che domenica 18 gennaio ha portato in strada quindicimila persone,...